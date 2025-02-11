У Генштабі підтвердили удар по НПЗ у Саратовській області: спалахнула пожежа

У ніч на 11 лютого українські військовослужбовці вразили Саратівський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.
«НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне паливо. Усього ж понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії», — йдеться у повідомленні.
На об'єкті спалахнула пожежа.
У відомстві зазначили, що удари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, продовжуватимуться.
Раніше ми писали, що в Саратові після атаки безпілотників спалахнув нафтопереробний завод.
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