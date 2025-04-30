У Маріуполі зникають автобуси — транспорт забирають військові

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на зникнення автобусів із міських маршрутів — графіки скорочено, транспорт ходить ще рідше, ніж зазвичай.



За даними руху опору «Жовта Стрічка», громадський транспорт регулярно знімають з ліній, щоб використовувати для перевезення російських військових. Маршрутки та автобуси зникають на кілька днів, а потім повертаються.



Окупаційна адміністрація ніяк не коментує ситуацію. Тим часом жителі відчувають серйозні труднощі з пересуванням містом.