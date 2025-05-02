Жительку Мирнограда підозрюють у держзраді та здачі позицій ЗСУ

Громадянка України, співробітниця одного з вугледобувних підприємств у Мирнограді, підозрюється у державній зраді. Про це повідомляє інформаційний відділ Донецької обласної прокуратури.

На початку грудня 2024 року жінка почала активно переписуватися в месенджері Telegram із військовослужбовцем російської армії та його знайомим — співробітником так званої «військової контррозвідки ФСБ ДНР». Під час спілкування вона погодилася збирати інформацію, яка б могла допомогти російським військам у наступі на території Донецької області.

Протягом двох місяців вона передавала координати можливого розміщення підрозділів Збройних сил України у Мирнограді, Покровську та на околицях одного із селищ Покровського району. Крім того, вона фіксувала об'єкти критичної інфраструктури, усвідомлюючи, що вони можуть стати цілями для обстрілів. Передача даних відбувалася як текстових повідомлень.

Незаконну діяльність жінки вдалося викрити та зупинити. Нині вона перебуває під вартою.

Їй оголошено підозру за статтею 111, частину 2 Кримінального кодексу України — «Державну зраду». Максимальне покарання за цією статтею — довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Раніше мешканця міста Білозерське на Донеччині засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.