Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють про нову схему примусового «добровільного внеску» на потреби окупаційної армії.



У Токмаку та навколишніх населених пунктах російські військові разом із представниками окупаційної адміністрації вимагають у місцевих жителів передати генератори - нібито тимчасово - для потреб фронту.



На уточнювальне запитання, коли техніку повернуть, відповідають у дусі: «після закінчення СВО».

Нагадаємо, Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом перемоги.