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Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих

06 травня 2025, 10:35

Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють про нову схему примусового «добровільного внеску» на потреби окупаційної армії.

У Токмаку та навколишніх населених пунктах російські військові разом із представниками окупаційної адміністрації вимагають у місцевих жителів передати генератори - нібито тимчасово - для потреб фронту.

На уточнювальне запитання, коли техніку повернуть, відповідають у дусі: «після закінчення СВО».

Нагадаємо, Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом перемоги.

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