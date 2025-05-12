У Зеленського відповіли, чи буде Україна в Стамбулі говорити з кимось із росіян, крім Путіна

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Про це в інтерв'ю агентству «РБК-Україна» повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



Відповідаючи на запитання про те, чи буде Україна на переговорах у Стамбулі говорити з кимось від російської сторони, крім голови Кремля Володимира Путіна, Єрмак сказав: «А вам відомо, хто ще в Росії приймає рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання?».



«Зрозуміло, він буде делегувати технічні та підготовчі етапи, але ми розуміємо, на кого в результаті все зав'язано», – заявив Єрмак.



Голова ОПУ зазначив, що Україна роками вела переговори з РФ та знає, як росіяни вміють тягнути час.



«Україна понад усе прагне справедливого та міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу», – додав він.

Нагадаємо, що Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» та призначив дату можливої зустрічі – 15 травня у Стамбулі.



Пізніше Зеленський заявив про свою готовність цього дня прибути до Туреччини та особисто зустрітися з Путіним.



Однак у Росії вже почали говорити про нібито неможливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.



Своєю чергою президент США Дональд Трамп не виключає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.