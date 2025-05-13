Після заяви Трампа в Європі відклали запровадження нових санкцій проти РФ — ЗМІ

Посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна відкладається: європейські лідери, незважаючи на висловлені напередодні ультиматуми Кремлю, вирішили почекати із впровадженням нових санкцій після того, як почули позицію Сполучених Штатів Америки щодо переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg 13 травня.

Джерела, знайомі з питанням впровадження нових санкцій проти Кремля, повідомили кореспондентам, що у Європі висловили готовність почекати з посиленням тиску на Путіна. Там вирішили дочекатися переговорів у Стамбулі між російською та українською сторонами, які мають відбутися у четвер, 15 травня.

До зміни намірів щодо впровадження санкцій проти Росії європейських лідерів підштовхнули розмови з американською стороною, яка дала їм зрозуміти, що Білий дім не хоче перешкодити можливості переговорів Росії та України у Стамбулі, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

«Якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським або Росія не погодиться на негайне і безумовне припинення вогню в четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою загрозу ввести санкції проти Москви», — розповіли кореспондентам Bloomberg неназвані джерела.

Зазначається також, що під час розмов із США у понеділок, 12 травня, американська сторона «не ясно» висловила свою готовність посилювати тиск на Кремль, якщо російські атаки по Україні протягом цього тижня продовжуватимуться.

Нагадаємо, можлива зустріч України та Росії у Стамбулі може дати «добрий результат». Про це під час пресконференції у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, він думав над тим, щоб полетіти до Стамбула.