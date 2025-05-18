На Луганщині людям не продають ліків

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку жителі не можуть придбати ліків. А тренерів для ДЮСШ шукають у російській глибинці. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

«Лікарям у Сєвєродонецьку окупанти не донесли наказу про виписку рецептів практично на всі ліки. Водночас у міських аптеках вільний продаж медикаментів уже припинено з початку травня. Місцеві жителі опинилися у ситуації — ні пігулок придбати, ні рецепта отримати», – наголошують у Луганській ОДА.

На спортсменів поширили програму «Земський тренер». Кандидатів шукають у віддалених районах РФ, пропонуючи переїхати на Луганщину, отримати стимулюючі виплати та тренувати місцевих дітей.



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