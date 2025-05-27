Росія посилила обстріл України у відповідь на пропозицію про перемир'я — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: hromadske

Україна повністю готова до перемир'я, заявив глава МЗС країни Андрій Сібіга в інтерв'ю азербайджанському виданню Haqqin.

«Наша країна готова припинити вогонь навіть завтра. Повторю, ми готові. М'яч на російській стороні. Вони повинні сказати: "Так!"», — сказав він.

Однак у відповідь Росія лише посилила обстріл України, підкреслив глава українського МЗС.

«Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З нашого боку проблем немає. Ми готові до 30/60/90-денного укладання перемир'я. Скільки завгодно», — сказав Сибіга.

Нагадаємо, війська РФ 25 і 26 травня запускали по Україні рекордну кількість дронів — близько 300 одноразово.