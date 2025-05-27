Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT

Супутникові знімки свідчать про будівництво росіянами лінії електропередач від Запорізької АЕС. Фото: Greenpeace/NYT

Росія будує лінії електропередачі на окупованій частині України, щоб імовірно підключити до своєї енергосистеми Запорізьку атомну електростанцію. Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на доповідь Greenpeace.

Зазначається, що про будівництво ліній електропередачі свідчать опубліковані у звіті супутникові знімки. З початку лютого 2025 року Росія звела понад 80 кілометрів ліній електропередачі між окупованими Маріуполем та Бердянськом уздовж узбережжя Азовського моря.

За оцінкою Greenpeace, мета будівництва — з'єднати нові лінії з великою підстанцією недалеко від Маріуполя, яка з'єднана із Запорізькою АЕС, що за 225 кілометрів від неї.

Точні плани Москви залишаються незрозумілими, зазначає The New York Times.

Виникає питання, чи планує Росія відновлювати роботу АЕС після війни чи хоче зробити це в умовах продовження бойових дій.

На думку експертів, Росії потрібно побудувати ще кілька ЛЕП, щоб підключити станцію до своєї енергосистеми.

Фахівець Greenpeace з ядерної енергетики Шон Берні називає супутникові знімки першим підтвердженням планів глави Кремля Володимира Путіна щодо перезапуску Запорізької АЕС.

Газета The New York Times зазначає, що це може стати першим випадком, коли одна країна захоплює ядерний об'єкт іншої країни, а потім використовує його для власних енергетичних потреб.