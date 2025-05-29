РФ атакувала КАБами Запорізьку область: є загиблий та поранений

На світанку російська армія атакувала керованими авіабомбами село Верхня Терса в Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



За його словами, по приватному сектору скинули щонайменше п'ять КАБів. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.



Під завалами залишаються люди. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна — поранена. Потерпілому надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, за добу російські війська вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: одна людина загинула, ще 13 — поранені.