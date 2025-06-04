У прокуратурі назвали кількість дітей, яких вбила російська армія у Донецькій області

Дитяча іграшка після удару по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. Фото: Краматорська МВА

У Донецькій області через військову агресію Росії загинули 236 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Найменшій дитині було лише 23 дні, росіяни вбили її в Маріуполі. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо, оскільки бойові дії продовжуються, а частина території окупована.



«У таких злочинів немає терміну давності, бо немає таких батьків, які забули та пробачили жорстоким убивцям смерть своєї дитини. Тим, хто з повітря, моря та суші атакують міста і навіть маленькі села напівтонними авіабомбами, свідомо засипають будинки мирних людей «градами», «смерчами» та «ураганами», б'ють по вокзалах, магазинах, школах та дитсадках, щоб заподіяти нам більше страждань. І щоб покарати ворога за біль та пережиті жахи, нам потрібно врятувати та захистити малечу, яка досі перебуває у небезпеці», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще сім – поранені.

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