СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня

СБУ показала відео. Фото: Володимир Зеленський

12 червня Україна та Росія провели новий етап обміну військовополоненими. Це другий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі 2 червня. Сторони погодили обмін усіма важкохворими військовополоненими, а також полоненими молодше 25 років. Служба безпеки оприлюднила відео сьогоднішоного обміну.



«Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», — йдеться у повідомленні.



За словами глави держави, Україна розраховує, що буде повністю реалізовано домовленості з гуманітарних питань, досягнуті в рамках зустрічі у Стамбулі.



У Службі безпеки зазначили, що працюють над тим, щоб повернути із полону всіх громадян.



Раніше ми писали, що Росія та Україна провели черговий етап обміну полоненими вдень 12 червня.



Як відомо, 10 червня Україна та Росія провели перший етап обміну тяжко пораненими та тяжкохворими військовослужбовцями. Нагадаємо, що 9 червня України та Росія провели обмін полоненими солдатами до 25 років.