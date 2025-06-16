Російський Орел зазнав масованої атаки дронів

Губернатор Орловської області Росії повідомив про масовану нічну атаку Орла.
За словами Андрія Кличкова, знищено 11 безпілотників.
«Внаслідок падіння уламків та бойових частин у місті Орлі пошкоджено скління у двох багатоквартирних та одному приватному будинках, а також у торговому павільйоні. Завдано шкоди даху ангарного приміщення одного із регіональних комерційних підприємств. Постраждалих немає», — написав губернатор.
На місці події працюють служби МНС та правоохоронні органи, додав Кличков.
Вночі мешканці Орла у місцевих пабликах повідомляли про вибухи у місті та публікували відео.
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