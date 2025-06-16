Російський Орел зазнав масованої атаки дронів

Безпілотники масовано атакували російське місто Орел. Ілюстративне фото

Губернатор Орловської області Росії повідомив про масовану нічну атаку Орла.

За словами Андрія Кличкова, знищено 11 безпілотників.

«Внаслідок падіння уламків та бойових частин у місті Орлі пошкоджено скління у двох багатоквартирних та одному приватному будинках, а також у торговому павільйоні. Завдано шкоди даху ангарного приміщення одного із регіональних комерційних підприємств. Постраждалих немає», — написав губернатор.

На місці події працюють служби МНС та правоохоронні органи, додав Кличков.

Вночі мешканці Орла у місцевих пабликах повідомляли про вибухи у місті та публікували відео.