«ДТЕК» повернув світло 67 тисячам сімей на Донеччині

Працівник ДТЕК відновлює лінію електропередач у прифронтовому районі Донеччини, червень 2025 року

З 9 до 15 червня аварійно-ремонтні бригади компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» відновили електропостачання більш ніж 67 тисячам домогосподарств у восьми населених пунктах Донеччини. Про це повідомляє Донецька обласна адміністрація.



Після узгодження з військовими фахівцям вдалося усунути пошкодження, спричинені обстрілами. Енергетики продовжують працювати в прифронтовому регіоні та оперативно реагують на нові пошкодження, щойно це дозволяє безпекова ситуація.



Влада і компанія закликають жителів регіону зберігати обережність і дякують за терпіння.

Нагадаємо, компанія «ДТЕК Донецькі електромережі» відновила електропостачання у семи населених пунктах раніше.