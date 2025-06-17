«ДТЕК» повернув світло 67 тисячам сімей на Донеччині

З 9 до 15 червня аварійно-ремонтні бригади компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» відновили електропостачання більш ніж 67 тисячам домогосподарств у восьми населених пунктах Донеччини. Про це повідомляє Донецька обласна адміністрація.
Після узгодження з військовими фахівцям вдалося усунути пошкодження, спричинені обстрілами. Енергетики продовжують працювати в прифронтовому регіоні та оперативно реагують на нові пошкодження, щойно це дозволяє безпекова ситуація.
Влада і компанія закликають жителів регіону зберігати обережність і дякують за терпіння.
Нагадаємо, компанія «ДТЕК Донецькі електромережі» відновила електропостачання у семи населених пунктах раніше.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях