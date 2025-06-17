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«ДТЕК» повернув світло 67 тисячам сімей на Донеччині

17 червня 2025, 16:26

«ДТЕК» повернув світло 67 тисячам сімей на Донеччині

Працівник ДТЕК відновлює лінію електропередач у прифронтовому районі Донеччини, червень 2025 року Працівник ДТЕК відновлює лінію електропередач у прифронтовому районі Донеччини, червень 2025 року

З 9 до 15 червня аварійно-ремонтні бригади компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» відновили електропостачання більш ніж 67 тисячам домогосподарств у восьми населених пунктах Донеччини. Про це повідомляє Донецька обласна адміністрація.

Після узгодження з військовими фахівцям вдалося усунути пошкодження, спричинені обстрілами. Енергетики продовжують працювати в прифронтовому регіоні та оперативно реагують на нові пошкодження, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Влада і компанія закликають жителів регіону зберігати обережність і дякують за терпіння.

Нагадаємо, компанія «ДТЕК Донецькі електромережі» відновила електропостачання у семи населених пунктах раніше.

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