Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Кінець епохи: «Голос Америки» скорочує майже весь персонал

21 червня 2025, 10:15

Кінець епохи: «Голос Америки» скорочує майже весь персонал

Кінець епохи: «Голос Америки» скорочує майже весь персонал

Головне агентство радіостанції «Голос Америки» відправило повідомлення про звільнення більш ніж 639 співробітників, завершивши масштабну хвилю скорочень, що охопила 85% персоналу. Про це повідомило видання Reuters.

Як заявила старша радниця Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк, загальна кількість звільнених досягла 1400 осіб. Ці заходи стали частиною стратегії президента Дональда Трампа щодо скорочення штату до встановленого законом мінімуму.

Після завершення скорочень в агентстві залишиться менше 200 працівників — це приблизно одна сьома від чисельності початку 2025 року. Журналісти та технічний персонал перебувають в оплачуваній відпустці до офіційної дати звільнення — 1 вересня.

Reuters нагадує , що в березні Дональд Трамп звинуватив «Голос Америки» у політичній упередженості та «антиамериканській пропаганді», назвавши мовлення «голосом радикальної Америки». Після цього він підписав указ, який фактично ініціював розпуск агентства: більшість співробітників було відсторонено, а мовлення — вперше з 1942 року — призупинено.

ТЕГИ

Організації
Голос Америки
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в окупації
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:24
Жителі окупації «штурмують» офіси місцевого мобільного оператора — що відбувається у Донецьку
17:26
Російські загарбники збираються встановити у Маріуполі пам'ятник Леніну
16:36
«Артек» як інструмент пропаганди: Росія збирається «перевиховати» 56 тисяч українських дітей
13:50
Росіяни масово перекидають військову техніку в окупованій Луганській області: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Окупована Попасна в Луганській області: у зруйнованому місті залишаються 250 мешканців
11:51
У Луганській області окупанти хочуть вдвічі збільшити тариф на водопостачання. Кого це стосується
09:38
Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області – ОВА
09:03
Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську
15:42
РФ готує медінструкторів зі студентів на окупованих землях
12:24
Біля окупованого Маріуполя збираються збудувати об'їзну автодорогу
11:17
РФ масово роздає повістки на ТОТ: тепер із 27 до 30 років
10:55
«Витік» правди: як один репортаж про мілітаризацію дітей змусив окупантів у Маріуполі панікувати
09:42
«АТЕШ» виявив хибний маневр армії РФ між Джанкоєм і Феодосією
08:57
На Луганщині окупанти залучили десятки тисяч юнаків та дівчат до «добровольчого корпусу» Росії – ОВА
18:59
У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок
усі новини
14:14
Обстріл Донеччини не припиняється: сім мирних жителів отримали поранення
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
12:17
«Не допустили прориву на Дніпропетровщину»: командувач групи «Вугледар» завершив каденцію
11:13
Троє поранених і десятки руйнувань: Росія посилила обстріли Донецької області — Нацполіція
10:15
Кінець епохи: «Голос Америки» скорочує майже весь персонал
09:28
Нова карта бойових дій: противник посилює тиск на трьох напрямках
08:23
РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики
22:45
Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки
22:30
Перейшов на бік РФ: ексміліціонера з Харцизька заочно засудили до 15 років
22:11
Восени без виборів: депутат пояснив, чому
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в окупації
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
21:34
Зеленський: Обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати «Шахеди», збільшуються
20:58
У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
20:15
РФ перекидає сили, її метою стане — Костянтинівка: військовий оглядач назвав терміни
19:39
В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ: деталі
19:37
Путін погрожує захопленням Сум
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:36
Завищені ціни: правоохоронці вивчають тендери корпорації «Фармак» — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики
21 червня, 08:23
Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки
20 червня, 22:45
Восени без виборів: депутат пояснив, чому Восени без виборів: депутат пояснив, чому
20 червня, 22:11
Путін заявив про «право» Росії на територію України Путін заявив про «право» Росії на територію України
20 червня, 21:39
У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ
20 червня, 20:58
Путін погрожує захопленням Сум Путін погрожує захопленням Сум
20 червня, 19:37

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір