Кінець епохи: «Голос Америки» скорочує майже весь персонал

Головне агентство радіостанції «Голос Америки» відправило повідомлення про звільнення більш ніж 639 співробітників, завершивши масштабну хвилю скорочень, що охопила 85% персоналу. Про це повідомило видання Reuters.



Як заявила старша радниця Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк, загальна кількість звільнених досягла 1400 осіб. Ці заходи стали частиною стратегії президента Дональда Трампа щодо скорочення штату до встановленого законом мінімуму.

Після завершення скорочень в агентстві залишиться менше 200 працівників — це приблизно одна сьома від чисельності початку 2025 року. Журналісти та технічний персонал перебувають в оплачуваній відпустці до офіційної дати звільнення — 1 вересня.

Reuters нагадує , що в березні Дональд Трамп звинуватив «Голос Америки» у політичній упередженості та «антиамериканській пропаганді», назвавши мовлення «голосом радикальної Америки». Після цього він підписав указ, який фактично ініціював розпуск агентства: більшість співробітників було відсторонено, а мовлення — вперше з 1942 року — призупинено.



