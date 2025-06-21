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Конец эпохи: «Голос Америки» сокращает почти весь персонал

21 июня 2025, 10:15

Конец эпохи: «Голос Америки» сокращает почти весь персонал

Конец эпохи: «Голос Америки» сокращает почти весь персонал

Головное агентство радиостанции «Голос Америки» отправило уведомления об увольнении более чем 639 сотрудников, завершив масштабную волну сокращений, охватившую 85% персонала. Об этом сообщило издание Reuters.

Как заявила старший советник Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кари Лейк, общее число уволенных достигло 1400 человек. Эти меры стали частью стратегии экс-президента Дональда Трампа по сокращению штата до установленного законом минимума.

После завершения сокращений в агентстве останется менее 200 работников — это примерно одна седьмая от численности начала 2025 года. Журналисты и технический персонал находятся в оплачиваемом отпуске до официальной даты увольнения — 1 сентября.

Reuters напоминает, что в марте Дональд Трамп обвинил «Голос Америки» в политической предвзятости и «антиамериканской пропаганде», назвав вещание «голосом радикальной Америки». После этого он подписал указ, фактически инициировавший роспуск агентства: большая часть сотрудников была отстранена, а вещание — впервые с 1942 года — приостановлено.

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