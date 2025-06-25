Зеленський та Трамп провели 50-хвилинну зустріч: без коментарів для преси

Зустріч лідерів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа тривала близько 50 хвилин. Як повідомляють ЗМІ, після завершення переговорів сторони не зробили заяв для преси, хоча спочатку виступи були заплановані.



Інформацію про завершення зустрічі підтвердив радник глави України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі до агентства УНН.



Згодом Володимир Зеленський прокоментував підсумки переговорів у своєму Telegram-каналі:



«Це була тривала та змістовна розмова з президентом Трампом. Обговорили всі справді важливі питання. Я вдячний пану Президенту та Сполученим Штатам. Говорили про шляхи припинення вогню та досягнення справжнього світу, а також про захист наших громадян. Цінуємо увагу та готовність допомагати у наближенні світу. Подробиці пізніше», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Україна і Данія домовились про спільне виробництво дронів і далекобійних ракет.