Зеленський: Данія виділить понад €1,2 млрд на українські дрони та далекобійні ракети

Данія стане першою країною, де Україна розпочне спільне виробництво далекобійних дронів та ракет. Про це йшлося у Гаазі на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Президента України.



Головною темою переговорів стало розширення оборонної співпраці, зокрема, запуск спільного виробництва зброї як в Україні, так і на території Данії.

«Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що у 2025 році Данія виділить €1,26 млрд на підтримку українського виробництва дронів з великим радіусом дії. Крім того, сторони обговорили актуальні потреби української армії та можливості для подальшого збільшення військової допомоги.

Нагадаємо, у Нідерландах Зеленський закликав підтримати усі довгострокові програми підтримки та співробітництва з Україною.