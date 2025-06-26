Безпілотники атакували Московську область РФ

Вночі 26 червня Московську область Росії атакували дрони. За повідомленнями місцевих каналів, вибухи пролунали, зокрема, у Підмосков'ї та Новій Москві. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про «успішне збивання» БПЛА на підльоті до столиці РФ.

Обмеження на прийом та виліт літаків в аеропорту «Внуково», розташованому в Москві, було введено близько 01:00. За інформацією місцевого телеграм-каналу Mash, на виліт в аеропорту затримано 4 рейси, ще 17 — на посадку.

«Раніше план "Килим" ввели також у п'яти аеропортах у Приволзькому федеральному окрузі: Казань, Нижньокамськ (Бегішево), Пенза, Самара (Курумоч) і Ульянівськ (Баратаївка)», — написали російські канали.

Ближче до 02:00 росЗМІ повідомили про вибухи в одному з районів Нової Москви, а також про атаку по Красногірську Московської області.

Також вибухи пролунали в інших районах Московської області.

«Звуки БпЛА чують мешканці Дідівська в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленограда та міста Московський у Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів», — повідомляли в пабликах.

У мережі поширили кадри нічної атаки по Московській області РФ.

Наслідки атаки дронів встановлюються.