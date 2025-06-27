Путін підтвердив готовність до третього раунду переговорів із Україною у Стамбулі

Росія висловила готовність до проведення третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі, незважаючи на суттєві розбіжності у підходах сторін до врегулювання конфлікту. Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на заяву Путіна.



«Як і очікувалося, подані сторонами проєкти меморандумів виявилися діаметрально протилежними. Але саме для цього і потрібні переговори — щоб знаходити точку дотику», — сказав він у розмові з журналістами.

Путін наголосив, що російська сторона готова продовжити діалог після завершення обмінів полоненими. Він також висловив подяку турецькому президенту Реджепу Тайіпу Ердогану за підтримку переговорного процесу та підтвердив готовність провести нову зустріч у Стамбулі.

За словами російського президента, контакт між делегаціями продовжується, і на наступному етапі сторони мають детально обговорити запропоновані меморандуми.

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