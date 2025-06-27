Путин подтвердил готовность к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле

Россия выразила готовность к проведению третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, несмотря на существенные разногласия в подходах сторон к урегулированию конфликта. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление Путина.



«Как и ожидалось, представленные сторонами проекты меморандумов оказались диаметрально противоположными. Но именно для этого и нужны переговоры — чтобы находить точки соприкосновения», — сказал он в разговоре с журналистами.

Путин подчеркнул, что российская сторона готова продолжить диалог после завершения обменов пленными. Он также выразил благодарность турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку переговорного процесса и подтвердил готовность провести новую встречу в Стамбуле.

По словам российского президента, контакт между делегациями продолжается, и на следующем этапе сторонам предстоит детально обсудить предложенные меморандумы.

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