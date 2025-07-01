Вночі ППО збила 47 дронів з 52

ППО збила 47 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 1 липня запустила по Україні 52 дрони різних типів. Протиповітряна оборона збила 47 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 1 липня (з 21:00 30 червня) противник атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Брянськ, Міллерове, Приморсько-Ахтарськ— РФ», — йдеться в повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 47 російських БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збиті вогневими засобами ураження, 33 — локально втрачені/пригнічені РЕБ.



Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 3 локації, падіння збитих (уламки) на 1 локації.



Раніше ми писали, що щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області вранці, 1 липня.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях