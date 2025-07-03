На Херсонщині за тиждень розмінували понад 1,5 тис. гектарів

Сапер проводить розмінування на полях Херсонщини. Фото: ШІ

Ще понад 1 500 гектарів правобережної частини Херсонської області було очищено від вибухонебезпечних предметів за період з 26 червня по 2 липня 2025 року. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

За тиждень сапери обстежили:

260,7 га загальних територій,

1254,2 га сільськогосподарських угідь,

1,4 км доріг,

128,9 га лісосмуг,

0,6 га водойм,

а також 81 об'єкт інфраструктури.

Усього за цей період виявлено 819 одиниць вибухівки, а загальна кількість знайдених з початку робіт небезпечних предметів сягнула 247 090 одиниць.







Загальний рівень очищення територій становить 68,9%. Роботи з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях тривають щоденно.

Раніше повідомляли, що в Україні розмінували п'яту частину небезпечних територій.