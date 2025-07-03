На Херсонщині за тиждень розмінували понад 1,5 тис. гектарів

Ще понад 1 500 гектарів правобережної частини Херсонської області було очищено від вибухонебезпечних предметів за період з 26 червня по 2 липня 2025 року. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
За тиждень сапери обстежили:
Усього за цей період виявлено 819 одиниць вибухівки, а загальна кількість знайдених з початку робіт небезпечних предметів сягнула 247 090 одиниць.
Загальний рівень очищення територій становить 68,9%. Роботи з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях тривають щоденно.
Раніше повідомляли, що в Україні розмінували п'яту частину небезпечних територій.
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