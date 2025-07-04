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Встановлено особу дівчини, яка підірвала ексмера окупованого Луганська

04 липня 2025, 12:15

Встановлено особу дівчини, яка підірвала ексмера окупованого Луганська

Стала відома особа дівчини, яка підірвала колишнього мера окупованого Луганська. Фото: Baza Стала відома особа дівчини, яка підірвала колишнього мера окупованого Луганська. Фото: Baza

Сьогодні близьке до російських силових структур видання Baza повідомило, що встановлено особу дівчини, яка підірвала колишнього мера окупованого Луганська Маноліса Пілавова. Нею виявилася 36-річна Олена Ч.

За словами джерел видання, вибуховий пристрій був у рюкзаку у Олени. За попередніми даними, за кілька секунд до вибуху жінка залишила рюкзак біля будинку на вулиці Тараса Шевченка. У цей момент поряд із нею знаходився Маноліс Пілавов.

Через кілька секунд пролунав вибух, внаслідок якого Олена та Пілавов загинули. При цьому, за словами джерел, перед вибухом дівчина розмовляла з кимось по телефону.

«Попередньо, дівчину використали втемну. Сама вона проживала у місті Брянка і, найімовірніше, приїхала до Луганська за завданням невідомих. У Олени залишилося двоє дітей», — пише Baza.

Нагадаємо, вибух у центрі Луганська стався вдень 3 липня. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, включаючи ексмера Луганська, ще кілька осіб дістали поранень.

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