Установлена личность девушки, которая взорвала экс-мэра оккупированного Луганска

Стала известна личность девушки, которая подорвала бывшего мэра оккупированного Луганска. Фото: Baza

Сегодня близкое к российским силовым структурам издание Baza сообщило, что установлена личность девушки, которая подорвала бывшего мэра оккупированного Луганска Манолиса Пилавова. Ею оказалась 36-летняя Алёна Ч.

По словам источников издания, взрывное устройство находилось в рюкзаке у Алёны. По предварительным данным, за несколько секунд до взрыва женщина оставила рюкзак около дома на улице Тараса Шевченко. В этот момент рядом с ней находился Манолис Пилавов.

Спустя несколько секунд раздался взрыв, в результате которого Алёна и Манолис погибли. При этом, по словам источников, перед взрывом девушка разговаривала с кем-то по телефону.

«Предварительно, девушка была использована втемную. Сама она проживала в городе Брянка и, вероятнее всего, приехала в Луганск по заданию неизвестных. У Алёны осталось двое детей», — пишет Baza.

Напомним, взрыв в центре Луганска произошел днем 3 июля. В результате взрыва погибли два человека, включая экс-мэра Луганска, еще несколько человек получили ранения.