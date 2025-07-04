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Установлена личность девушки, которая взорвала экс-мэра оккупированного Луганска

04 июля 2025, 12:15

Установлена личность девушки, которая взорвала экс-мэра оккупированного Луганска

Стала известна личность девушки, которая подорвала бывшего мэра оккупированного Луганска. Фото: Baza Стала известна личность девушки, которая подорвала бывшего мэра оккупированного Луганска. Фото: Baza

Сегодня близкое к российским силовым структурам издание Baza сообщило, что установлена личность девушки, которая подорвала бывшего мэра оккупированного Луганска Манолиса Пилавова. Ею оказалась 36-летняя Алёна Ч.

По словам источников издания, взрывное устройство находилось в рюкзаке у Алёны. По предварительным данным, за несколько секунд до взрыва женщина оставила рюкзак около дома на улице Тараса Шевченко. В этот момент рядом с ней находился Манолис Пилавов. 

Спустя несколько секунд раздался взрыв, в результате которого Алёна и Манолис погибли. При этом, по словам источников, перед взрывом девушка разговаривала с кем-то по телефону.  

«Предварительно, девушка была использована втемную. Сама она проживала в городе Брянка и, вероятнее всего, приехала в Луганск по заданию неизвестных. У Алёны осталось двое детей», — пишет Baza. 

Напомним, взрыв в центре Луганска произошел днем 3 июля. В результате взрыва погибли два человека, включая экс-мэра Луганска, еще несколько человек получили ранения.  

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