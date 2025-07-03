В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?

Бывший глава оккупационной администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва. Об этом сообщили российские и луганские пропагандистские медиа со ссылкой на свои источники. Он занимал пост «мэра» Луганска с 9 лет — с начала оккупации города.

Кто такой Манолис Пилавов?

Он родом из Луганска. До 2014 года работал на промышленных предприятиях города, в том числе на заводе «Лугансктепловоз», а также возглавлял коммунальное предприятие «Ритуал».

С 2006 по 2009 год занимал должность заместителя мэра Луганска, а затем руководил городской федерацией футбола. Был членом Партии регионов.

В 2014 году поддержал оккупацию части территории Украины. В сентябре того же года был назначен «исполняющим обязанности главы администрации Луганска» после смещения мэра Сергея Кравченко. С декабря 2015-го официально возглавлял городскую администрацию. При нём происходила интеграция коммунальных служб Луганска в российские системы снабжения и формирование квази-административной структуры «ЛНР».

С 2014 года находился под санкциями Украины и ряда западных стран как участник деятельности террористической организации. С 2015 года находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти)

Осенью 2022 года, после проведения псевдореферендумов о «присоединении к РФ», продолжал оставаться на посту «мэра».

В 2023–2024 годах в СМИ появлялись сообщения о его возможной отставке и переходе на менее публичные должности.

Конфликты внутри «ЛНР»

Как утверждает правозащитник Павел Лисянский, после смены руководства «ЛНР» — когда в 2016 году Плотницкого сменил Пасечник — между Пасечником и Пилавовым начался конфликт.

Семья Пилавова была тесно связана с оккупационными структурами: его брат занимал кресло депутата «совета» от «Единой России», а сын работал в так называемой «генпрокуратуре». Благодаря этим связям Пилавову удалось удержаться на должности.

В 2021 году его позиции снова пошатнулись, однако тогда поддержку ему оказал министр МВД «ЛНР» Игорь Корнет. После покушения в 2023 году место Корнета занял Александр Камф.

По словам Лисянского, близкий друг Пилавова — «генеральный прокурор «ЛНР» Сергей Горенко — погиб при взрыве в 2022 году.

В 2023 году конфликт с Пасечником вновь обострился. Несмотря на то что в августе 2023 года Путин наградил Пилавова орденом «За заслуги» второй степени, оккупационные силовые органы начали проверки его хозяйственной деятельности.