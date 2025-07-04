Су-34 атакував Кривий Ріг, підлетівши близько до ЛБЗ: від ТОТ до міста — трохи більше ніж 72 км

Сильна пожежа над Кривим Рогом після комбінованої атаки.

Російський бомбардувальник Су-34 підлетів до лінії бойового зіткнення і завдав удару по Кривому Рогу керованими авіабомбами (КАБ). Про це повідомляє Telegram-канал RST.



Судячи з фото, відстань від позицій окупантів до міста становить трохи більше ніж 72 кілометри, що дає змогу завдавати ударів без заходу в зону дії ППО.

Окремі ресурси, включно з пабліком «Николаевский Ванек», стверджують, що через дефіцит боєкомплекту до ЗРК Patriot бомбардувальник не був збитий. Усі чинні установки Patriot, за їхніми словами, залучені для відбиття масованих обстрілів.



Водночас Повітряне командування «Схід» зазначило, що близько 11:25 у повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області було зафіксовано повітряну ціль, випущену з літака тактичної авіації противника, імовірно Су-34.



«Ціль пролетіла понад 100 км і вразила район міста Кривий Ріг об 11:38. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння», - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 місто Кривий Ріг Дніпропетровської області було атаковане ударними безпілотниками типу «Шахед».