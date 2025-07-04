Су-34 атаковал Кривой Рог, подлетев близко к ЛБС: от ВОТ до города — чуть более 72 км

Сильный пожар над Кривым Рогом после комбинированной атаки.

Российский бомбардировщик Су-34 подлетел к линии боевого соприкосновения и нанёс удар по Кривому Рогу управляемыми авиабомбами (КАБ). Об этом сообщает Telegram-канал RST.



Судя по фото, расстояние от позиций оккупантов до города составляет чуть более 72 километров, что позволяет наносить удары без захода в зону действия ПВО.

Отдельные ресурсы, включая паблик «Николаевский Ванек», утверждают, что из-за дефицита боекомплекта к ЗРК Patriot бомбардировщик не был сбит. Все действующие установки Patriot, по их словам, задействованы для отражения массированных обстрелов.



Одновременно Воздушное командование «Восток» отметило, что около 11:25 в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолёта тактической авиации противника, предположительно Су-34.



«Цель пролетела более 100 км и поразила район города Кривой Рог в 11:38. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Напомним, сегодня около 11:00 город Кривой Рог Днепропетровской области был атакован ударными беспилотниками типа «Шахед».