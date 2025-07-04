Су-34 атаковал Кривой Рог, подлетев близко к ЛБС: от ВОТ до города — чуть более 72 км

Российский бомбардировщик Су-34 подлетел к линии боевого соприкосновения и нанёс удар по Кривому Рогу управляемыми авиабомбами (КАБ). Об этом сообщает Telegram-канал RST.
Судя по фото, расстояние от позиций оккупантов до города составляет чуть более 72 километров, что позволяет наносить удары без захода в зону действия ПВО.
Отдельные ресурсы, включая паблик «Николаевский Ванек», утверждают, что из-за дефицита боекомплекта к ЗРК Patriot бомбардировщик не был сбит. Все действующие установки Patriot, по их словам, задействованы для отражения массированных обстрелов.
Одновременно Воздушное командование «Восток» отметило, что около 11:25 в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолёта тактической авиации противника, предположительно Су-34.
«Цель пролетела более 100 км и поразила район города Кривой Рог в 11:38. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Напомним, сегодня около 11:00 город Кривой Рог Днепропетровской области был атакован ударными беспилотниками типа «Шахед».
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