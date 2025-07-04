МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по будівлі з окупантами

Місце удару GBU-39 у Новотроїцькому.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України завдав удару трьома керованими авіабомбами GBU-39 по будівлі, де ховалися російські окупанти. Про це повідомив військовий архів War Archive, що публікує кадри російсько-української війни.



Через вплив засобів радіоелектронної боротьби дві з трьох бомб відхилилися від цілі. Однак одна досягла будівлі в районі села Новотроїцьке Донецької області.



Унаслідок прямого влучення було зруйновано центральну частину адміністративної будівлі, де перебували російські військові.



Крім того, за даними Генштабу, минулої доби на Покровському напрямку українські захисники відбили 54 атаки агресора в районах 16 населених пунктів.

Нагадаємо, вибухи пролунали сьогодні вдень у селищі Трудівське на заході окупованого Донецька.