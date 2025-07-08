На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий

Безпілотники атакували центри трьох міст на окупованій Луганщині. Фото: Донбас оперативний

Центри міст Старобільськ, Біловодськ та Сватове на окупованій Луганщині сьогодні вранці були атаковані безпілотниками. Про це заявив голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник на своєму телеграм-каналі.

Наголошується, що близько 7:00 стався масований наліт на окуповані росіянами міста області.

«Одночасно під вогнем опинилися центральні вулиці та ключові адміністративні будівлі», — повідомив Пасічник.

Попередньо, у Біловодську постраждала 1 особа, їй надається необхідна медична допомога. Руйнувань не зафіксовано, додав він.

У Сватовому пошкоджено будівлю податкової служби, у Старобільську — адміністративні будівлі та магазин. Попередньо, постраждалих немає.

Водночас деякі українські військові канали повідомляють, що ціллю атаки був штаб 41-ї загальновійськової армії РФ.

Офіційного підтвердження цієї інформації на цю годину немає.