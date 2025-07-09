У Краматорську чоловік вдарив ножем дитину

У Краматорську на Донеччині сталася різанина. Чоловік накинувся на двох підлітків, які перебували на сходах у багатоповерховому будинку. Один з хлопців отримав проникаюче поранення в живіт із пошкодженням внутрішніх органів. Дитину госпіталізовано, нападника затримано. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«5 липня близько 16:00 у 63-річного мешканця багатоповерхівки виник конфлікт із неповнолітніми через те, що вони нібито голосно поводяться. Під час сварки чоловік дістав ножа та вдарив їм 15-річного хлопця», — йдеться у повідомленні.
Зловмисник втік із місця злочину.
Правоохоронці затримали нападника, у його квартирі було знайдено ножі. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.
Нині він перебуває під вартою.
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