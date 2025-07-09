В Краматорске мужчина ударил ножом ребенка

В Краматорске Донецкой области произошла поножовщина. Мужчина набросился на двух подростков, которые находились на лестнице в многоэтажном доме. Один из ребят получил проникающее ранение в живот с повреждением внутренних органов. Ребенок госпитализирован, нападавший задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«5 июля около 16:00 у 63-летнего жителя многоэтажки возник конфликт с несовершеннолетними из-за того, что они якобы громко себя ведут. В ходе ссоры мужчина достал нож и ударил им 15-летнего парня», — говорится в сообщении.
Злоумышленник сбежал с места преступления.
Правоохранительные органы задержали нападающего, в его квартире были найдены ножи. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Сейчас он находится под стражей.
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