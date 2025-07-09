Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Краматорске мужчина ударил ножом ребенка

09 июля 2025, 16:45

В Краматорске мужчина ударил ножом ребенка

В Краматорске Донецкой области произошла поножовщина. Мужчина набросился на двух подростков, которые находились на лестнице в многоэтажном доме. Один из ребят получил проникающее ранение в живот с повреждением внутренних органов. Ребенок госпитализирован, нападавший задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«5 июля около 16:00 у 63-летнего жителя многоэтажки возник конфликт с несовершеннолетними из-за того, что они якобы громко себя ведут. В ходе ссоры мужчина достал нож и ударил им 15-летнего парня», — говорится в сообщении.

Злоумышленник сбежал с места преступления.

Правоохранительные органы задержали нападающего, в его квартире были найдены ножи. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Сейчас он находится под стражей.

Ранее мы писали, что 27 июня в Одессе произошла стрельба. Известно об одном раненом. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
Организации
Полиция
События
Поножовщина

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:00
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
12:50
«АТЕШ» передал координаты ПВО РФ под Волновахой — цель уничтожена
11:49
Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья
10:48
ВСУ поразили склад и пункт дислокации оккупантов в Ясиноватой
10:18
Су-27 ВСУ ударил по складу БПЛА и живой силе РФ на ВОТ Луганщины
09:09
РФ превращает оккупированные территории в офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ отобрала паспорт у крымского коллаборанта, возглавлявшего штаб оппозиционного кандидата
13:00
Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области
12:08
РФ вывезла более 100 подростков из Запорожья на военные сборы
11:37
На оккупированной части Луганщины захватчики хотят отправить медиков в военные госпитали
10:32
На оккупированной Луганщине дроны атаковали центры Старобельска, Беловодска и Сватово: есть пострадавший
22:50
В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды – ОВА
15:35
В Мариуполе снимают фильм о «спасении» города в 2022 году
13:20
Парк Щербакова в Донецке сегодня: место отдыха стало трибуной для «Единой России» и «Юнармии»
15:56
DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого
15:53
На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов
13:04
Российская армия захватила два села на Донетчине
19:47
На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ
19:25
Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе
18:26
«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей
все новости
18:20
Александр Усик представит мозаику Аллы Горской в Лондоне
17:50
Россияне ранили одного гражданского в прифронтовой Константиновке
17:27
В Доброполье звучали взрывы: горят машины, над городом клубы дыма
16:48
Россия активизировала пропаганду о «зверствах ВСУ на Донбассе» – ЦПД
16:45
В Краматорске мужчина ударил ножом ребенка
16:41
Дефицит рабочих вынуждает Россию привлечь мигрантов из Южной Азии
16:28
В Сумской области военный украл БТР и поехал на нем домой на Полтавщину — ГБР
16:12
В Киеве отменили онлайн-запись в ТЦК после атак дронов
16:00
Гектары безопасности: госпрограмма разминирования возвращает фермерам землю
16:00
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
15:58
Полицейские под атакой российских дронов спасли раненых людей в Дружковке
15:56
Российские военные сдались в плен наземным роботам на Харьковщине
15:38
Пожары и аномальная жара: оккупированные районы Донбасса охвачены огнём
15:36
Российский дрон вбил однолетнего ребенка на Херсонщине
15:27
Российские войска делают очень большой акцент на двух направлениях в Донецкой области – ВСУ
14:55
В Донецкой области огонь охватил леса и поля: за сутки горело более 35 гектаров — ГСЧС
14:51
Российская армия продвинулась возле трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState
14:41
Донетчина: в Покровской громаде все еще остаются 3100 человек
14:24
После сбития беспилотника в Белгороде загорелась электроподстанция
14:23
Родинское и Константиновка: восемь погибших на Донетчине 9 июля
все новости
ВИДЕО
Россияне атаковали Доброполье. Фото: скриншот В Доброполье звучали взрывы: горят машины, над городом клубы дыма
09 июля, 17:27
Дефицит рабочих вынуждает Россию привлечь мигрантов из Южной Азии Дефицит рабочих вынуждает Россию привлечь мигрантов из Южной Азии
09 июля, 16:41
Гектары безопасности: госпрограмма разминирования возвращает фермерам землю Гектары безопасности: госпрограмма разминирования возвращает фермерам землю
09 июля, 16:00
Удары БПЛА во время спасения людей в Дружковке. Фото: кадр из видео Полицейские под атакой российских дронов спасли раненых людей в Дружковке
09 июля, 15:58
В Харьковской области российские захватчики сдались в плен наземным роботам. Кадр из видео Российские военные сдались в плен наземным роботам на Харьковщине
09 июля, 15:56
Донетчина: в Покровской громаде все еще остаются 3100 человек Донетчина: в Покровской громаде все еще остаются 3100 человек
09 июля, 14:41

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор