Чехія навчить власним коштом вісім українських пілотів для F-16

Уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства Чехії.
«Програма розпочнеться цього року на базі державного підприємства LOM Praha, яка передбачає 150 годин льотної підготовки та коштуватиме приблизно 32 мільйони чеських крон (1,3 млн євро). Очікується, що цього року навчання пройдуть до восьми українських пілотів», — йдеться у повідомленні.
Підготовка українських пілотів є частиною підтримки та її збройних сил у захисті від російської армії. Пілоти навчатимуться на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість у навчанні на тренажерах та дозвукових літаках L-39.
«Для того, щоб Україна й надалі могла ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не лише військова техніка, а й добре підготовлені збройні сили, зокрема військово-повітряні. Як активний член так званої коаліції можливостей, Чеська Республіка усвідомлює свою відповідальність і подальша підтримка атакованої України також відповідає її стратегічним інтересам», — заявила міністр оборони Яна Чорнохова.
Раніше ми писали, що F-16 Повітряних Сил ЗСУ завдали високоточного удару авіабомбами GBU-39 по вогневих точках ротного опорного пункту (РОП), імовірніше на схід від населеного пункту Тьоткіно в Курській області Росії.
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