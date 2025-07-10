Путін очікує на падіння України найближчим часом, тому ігнорує заклики Трампа — NYT

Путін ігнорує заклики Трампа припинити війну, бо вірить у швидке падіння України. Колаж: Інтерфакс

Росія ігнорує заклики президента США Дональда Трампа до припинення російсько-української війни, оскільки очільник Кремля Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт та остаточно перемогти Україну. Про це пише американське видання The New York Times.

У статті наголошується, що Кремль не піде на поступки в Україні заради відновлення добрих відносин із США. Джерела видання повідомили, що російський президент вважає, що перевага Росії на полі бою зростає, і що оборона України може впасти найближчими місяцями.

«Путін вважає, що не може бути й мови про припинення бойових дій без значних поступок з боку України», — йдеться у матеріалі.

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова в коментарі журналістам наголосила, що Путін не пожертвує своїми цілями в Україні задля покращення відносин із Трампом.

Автори матеріалу зазначили, що багато росіян сподівалися, що очевидна симпатія Трампа до російського лідера може призвести до послаблення санкцій, західних інвестицій, угод щодо контролю над озброєннями та сприятливого геополітичного перерозподілу в Європі.

«Здавалося, все, що потрібно було зробити Путіну, - це погодитися на припинення вогню в Україні, що дозволило б Росії зберегти територію, яку вона вже захопила», — йдеться у статті.

Однак Путін хотів більшого, а його військові амбіції лише зростали. За словами двох людей, близьких до Кремля, Путін був готовий до того, що терпіння Трампа лусне. Він зрозумів, що Трамп може врешті-решт запровадити нові санкції після шестимісячної паузи, яку росіянам принесло його президентство.

Однак правда також у тому, що досі нові американські санкції не виходили за межі риторики, і про нарощування американської військової підтримки України не йдеться.

За словами джерел видання, загалом Путін задоволений своєю взаємодією з Трампом цього року, оскільки сам факт поновлення прямих переговорів лідерів Росії та США став проривом для Кремля, поклавши край трирічній дипломатичній ізоляції.