МіГ-29 ЗСУ вдарив AASM HAMMER по будівлі з окупантами

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України знищив будівлю з окупаційними військами на одному з північних напрямків. Про це повідомили українські військові в блозі «Соняшник».
Попередньо по об'єкту було завдано точкового удару французькими високоточними авіабомбами AASM HAMMER.
Будівля, в якій розміщувалося підкріплення російських військ, була повністю знищена внаслідок влучання.
Нагадаємо, зліт українського Ан-26 після саміту НАТО потрапив на відео.
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