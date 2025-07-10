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МіГ-29 ЗСУ вдарив AASM HAMMER по будівлі з окупантами

10 липня 2025, 19:19

МіГ-29 ЗСУ вдарив AASM HAMMER по будівлі з окупантами

Приліт по позиціях ЗС РФ. Приліт по позиціях ЗС РФ.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України знищив будівлю з окупаційними військами на одному з північних напрямків. Про це повідомили українські військові в блозі «Соняшник».

Попередньо по об'єкту було завдано точкового удару французькими високоточними авіабомбами AASM HAMMER.

Будівля, в якій розміщувалося підкріплення російських військ, була повністю знищена внаслідок влучання.

Нагадаємо, зліт українського Ан-26 після саміту НАТО потрапив на відео.

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