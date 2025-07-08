Окупанти вдарили дроном по АЗС і пожежній машині в Херсоні

Удар ЗС РФ по АЗС.

У Херсоні окупанти атакували дроном автозаправну станцію, на якій заправлялася маршрутка. Унаслідок удару спалахнула пожежа.



Пізніше російські військові зізналися в атаці в групі операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії «Дніпро».



«Продовжуємо виводити критичну інфраструктуру з ладу!» - ідеться в підписі до опублікованого відео.



Крім того, загарбники виклали кадри удару по пожежній машині ДСНС, яка прибула на місце події для гасіння загоряння.



Атаку на рятувальників підтвердили російські військові, заявивши, що ДСНС стає ціллю, якщо «створює перешкоди виконанню бойових завдань».

Нагадаємо, внаслідок атак армії РФ на Донеччині загинули троє мирних жителів, ще десять осіб отримали поранення