Удар по Алешкам: уничтожен пункт управления дронами, но Россия заявляет о «десятках» мирных под завалами

Последствия удара по Алешкам 11 июля 2025 года

Днем 11 июля в захваченном городе Алешки (территория Херсонской области) произошло разрушение здания в результате удара. По данным назначенного Россией «губернатора» региона Владимира Сальдо, в пятиэтажный двухподъездный жилой дом на улице Самарца, 20 якобы попали две украинские ракеты. Он утверждает, что под завалами могут находиться «десятки человек». Однако точное число пострадавших не назвал.

Утверждалось, что спасательные работы осложнены отсутствием связи и действиями украинских беспилотников, которые, по его словам, не давали подойти к разрушенному зданию.

В то же время украинские источники и местные жители, покинувшие Алешки до оккупации, утверждают, что на самом деле пораженное сооружение было не жилым домом, а заброшенной трехэтажной санитарной станцией.

По их словам, в этом здании базировались российские военные и операторы беспилотников, которые использовали установленную на крыше антенну для запуска дронов.

ASTRA приводит слова бывшей жительницы Алешек:

«Во-первых, на фото видно здание в 3 этажа, а не 5-и этажка. Во-вторых, это здание санэпидемстанции, в которой жили военные РФ, поэтому по ним и ударили ВСУ. Именно по этой причине Сальдо не указывает количество раненых или пропавших без вести жителей, потому что ни один из коренных жителей не пострадал».

Руководитель «Центра изучения оккупации» Мариуполя Петр Андрющенко также заявил, что целью стали операторы российских дронов.

«Наши ударили по месту базирования операторов БПЛА. Они под завалами… Это тот самый подраздел БПЛА, который терроризировал Херсон…», — сообщил Андрющенко.

В то же время официальная представительница МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину и западные страны, поставляющие Киеву вооружение, в «соучастии в убийстве мирных граждан».

Украинские силы пока не комментировали ситуацию.