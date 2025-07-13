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Пилова буря та ураган на Донбасі: у Донецьку загинула дитина, у Горлівці — постраждав підліток

13 липня 2025, 22:58

Пилова буря та ураган на Донбасі: у Донецьку загинула дитина, у Горлівці — постраждав підліток

Пилова буря та ураган на Донбасі: у Донецьку загинула дитина, у Горлівці — постраждав підліток

У неділю, 13 липня, окупований Донецьк накрила потужна пилова буря. Пориви вітру валили дерева, деякі з яких падали на припарковані автомобілі.

Російські силовики порушили кримінальну справу після трагедії, в якій загинула дитина. Хлопчик знаходився у дворі багатоквартирного будинку, коли через сильний вітер на нього звалилося дерево. 10-річна дитина померла на місці. Справа розслідується за статтею про заподіяння смерті через необережність.

В окупованій Горлівці ураган завдав також серйозної шкоди: постраждали троє людей, зокрема 16-річний підліток. Стихія масово повалила дерева, вітер зривав покрівлі житлових будинків.

В окупованому Зугресі через сильний вітер загорілася придорожня смуга. Вогонь стрімко поширюється, заявили у рятувальній службі від угрупування «ДНР».

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