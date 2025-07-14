Німеччина не передасть Україні свої комплекси Patriot та ракети Taurus – міністр оборони

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Фото: ZDF

У Німеччині залишилося лише шість зенітно-ракетних комплексів Patriot, і передати їх Києву Берлін не зможе. Але готовий закупити два комплекси у США. Про це в інтерв'ю британському виданню Financial Times повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

«Німеччина вже передала Україні три зі своїх 12 комплексів Patriot, і тепер їх у країні залишилося лише шість», — розповів Пісторіус.

За його словами, ще два комплекси орендовані Польщею, а як мінімум один постійно недоступний через технічне обслуговування чи навчання.

«Цього дійсно замало, особливо з огляду на цілі НАТО, які нам необхідно виконати. Ми точно не можемо надати більше», – додав він.

Однак Пісторіус збирається обговорити зі своїм американським колегою Пітом Хегсетом пропозицію, зроблену ним у червні, яка передбачає купівлю двох комплексів Patriot для Києва.

При цьому, як заявив Пісторіус, Німеччина не поставить Україні свої далекобійні ракети Taurus, незважаючи на хвилю недавніх російських авіаударів та повторний запит Києва.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп сьогодні, 14 липня, оголосить про новий план військової допомоги Україні, який, як очікується, включатиме постачання наступальної зброї. Про це написало видання The Hill. Нова ініціатива буде представлена під час його зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі. Згідно з планом, європейські країни профінансують постачання американського озброєння, яке буде направлене до України.