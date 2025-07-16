Українська армія контролює деякі позиції у Білогорівці: у ЗСУ розповіли про ситуацію у селищі

Ситуація у Білогорівці. Фото: карта DeepState

У селищі Білогорівка Луганської області ще є деякі позиції під контролем ЗСУ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, на сьогодні туди робиться доставка БК та провізії.



«Як кажуть: «дронова пошта». Однак росіяни вже починають наступати на наступний населений пункт – село Григорівка», – сказав Запорожець.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що у квітні збільшилася кількість російських FPV-дронів у напрямку Білогорівки.



«І відновлювати позиції з огляду на те, що селище повністю знищене, стало складніше. Це рух майже по відкритій місцевості. Коли збільшилася кількість використання FPV-дронів, стало складніше заводити людей на позиції. Під час заходу та виходу з позицій росіяни просто божевільну активність почали проявляти. Коли вони вже проводили комбіновані штурмові дії з мотоциклами та бронетехнікою, їм вдалося наситити «нори», які там знайшли, і нам стало ще важче утримувати. Шляхом накопичення особового складу, шляхом штурмових дій з використанням, зокрема, бронетехніки їм вдалося передній край Білогорівки наситити особовим складом, внаслідок чого утримувати зруйнований населений пункт ставало все складніше. Однак, щоб глобально вони там «засипали» – такого немає, оскільки непогано працюють наші бомбери. Немає у росіян можливості активно переміщатися на тому напрямку для того, щоб глобально накопичуватися», – додав він.



15 липня видання «Українська правда» з посиланням на джерела у 81-й аеромобільній бригаді ЗСУ та на Сіверському напрямку повідомило, що «ЗСУ все ще контролюють пару позицій у Білогорівці, але селище вже майже повністю захоплене».

Нагадаємо, що російська армія активізувалася на Лиманському напрямку.