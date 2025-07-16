РФ скинула авіабомбу на центр Добропілля: двоє загиблих та багато постраждалих

Росіяни атакували Добропілля. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив російський обстріл по Добропіллю Донецької області. За його словами, росіяни застосували 500-кілограмову авіабомбу.



Відомо, що загинуло двоє людей, отримали поранення — 17 цивільних.



За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок та 8 автомобілів.





Філашкін додав, що під завалами досі залишаються люди — пошук продовжується.



У прокуратурі уточнили, що росіяни атакували місто о 17:18 за допомогою авіаційної бомби.





Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).



Оновлена інформація щодо удару по місту Добропілля



Станом на 19:50 одна людина (раніше повідомлялося про дві жертви) загинула і 21 поранена.





Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири в 13 будинках і 8 автомобілів.



Станом на 21:00 кількість поранених цивільних внаслідок атаки по Добропіллю зросла до 27. Ще двоє від отриманих травм, несумісних з життям, загинули.





Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у середу вдень, 16 липня, масовано атакували центр Добропілля Донецької області. Попередньо росіяни використовували авіаційну бомбу.

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