Россия ударила по магазину «Аврора» в Доброполье: есть погибшие и пострадавшие

Россияне атаковали Доброполье. Фото: соцсети

Оккупационные войска РФ в среду днем, 16 июля, массированно атаковали центр Доброполье Донецкой области. Предварительно, россияне использовали авиационную бомбу. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Жители слышали сильные взрывы, сейчас над городом виднеется черный дым.



Волонтер Денис Христов опубликовал видео с места «прилета». По его словам, под удар попал магазин «Аврора», много пострадавших и жертв.





Местная власть пока не прокомментировала российскую атаку.



Обмудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил обстрел.



«Сегодня Россия сбросила авиабомбу на центр Доброполья Донецкой области - в час, когда люди возвращались с работы. Удар пришелся по району магазина «Аврора». Есть погибшие и много пострадавших», — отметил он.



Сейчас на месте работают спасатели, медики, и военные врачи.



Ранее мы писали, что 16 июля российская армия нанесла очередной удар по городу Дружковка Донецкой области. В результате обстрела взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части.

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