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Росіяни вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

19 липня 2025, 13:50

Росіяни вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Костянтинівка вночі та вранці, 19 липня, потрапила під російський обстріл. Унаслідок ударів є пошкодження, проте постраждалих немає. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«О 00:25 відбувся ворожий обстріл ударним FPV-дроном по місту Костянтинівка. Пряме попадання у квартиру, яка розташована на 8 поверсі багатоповерхового будинку», — зазначив він.

Начальник уточнив, що росіяни пошкодили фасад багатоповерхового будинку.

Крім того, о 06:20 відбувся ворожий обстріл ударним FPV-дроном по місту Костянтинівці. Пошкоджено фасад приватного будинку та гаражне приміщення.

Раніше ми писали, що Росія вночі атакувала Україну 344 ударними дронами , 15 крилатими ракетами Х-101, 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і вісьмома крилатими ракетами Іскандер-К.

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