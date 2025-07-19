Росіяни вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Костянтинівка вночі та вранці, 19 липня, потрапила під російський обстріл. Унаслідок ударів є пошкодження, проте постраждалих немає. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«О 00:25 відбувся ворожий обстріл ударним FPV-дроном по місту Костянтинівка. Пряме попадання у квартиру, яка розташована на 8 поверсі багатоповерхового будинку», — зазначив він.
Начальник уточнив, що росіяни пошкодили фасад багатоповерхового будинку.
Крім того, о 06:20 відбувся ворожий обстріл ударним FPV-дроном по місту Костянтинівці. Пошкоджено фасад приватного будинку та гаражне приміщення.
Раніше ми писали, що Росія вночі атакувала Україну 344 ударними дронами , 15 крилатими ракетами Х-101, 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і вісьмома крилатими ракетами Іскандер-К.
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