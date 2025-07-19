Ночная атака россиян баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 185 дронов и 23 ракеты

Россия ночью атаковала Украину 344 ударными дронами, 15 крылатыми ракетами Х-101, 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и восемью крылатыми ракетами Искандер-К. Противовоздушная оборона сбила 185 ударных беспилотников и 23 ракеты различного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила 208 средств воздушного нападения противника:
- 185 ударных БпЛА типа Shahed;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Х-101.
В ведомстве уточнили, что 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Кроме того, зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых — на 7 локациях.
Ранее мы писали, что российские войска за минувшие сутки, 18 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть повреждения.
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