Ночная атака россиян баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 185 дронов и 23 ракеты

ПВО сбила 185 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Россия ночью атаковала Украину 344 ударными дронами, 15 крылатыми ракетами Х-101, 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и восемью крылатыми ракетами Искандер-К. Противовоздушная оборона сбила 185 ударных беспилотников и 23 ракеты различного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила 208 средств воздушного нападения противника:



- 185 ударных БпЛА типа Shahed;



- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;



- 7 крылатых ракет Искандер-К;



- 9 крылатых ракет Х-101.





В ведомстве уточнили, что 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей — локально потеряны/подавлены РЭБ.



Кроме того, зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых — на 7 локациях.



Ранее мы писали, что российские войска за минувшие сутки, 18 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть повреждения.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях