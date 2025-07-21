Працівник прокуратури на смерть жінку у Києві: суд відправив його під варту

Суд відправив під варту працівника прокуратури Молочного. Фото: Руслан Кравченко

У Києві в Голосіївському районі 20 липня вночі працівник прокуратури машиною збив жінку, яка перебувала на пішохідній зоні. Чоловік втік із місця події, згодом його затримали. Відомо, що прокурора взяли під варту без застави. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко та «Суспільне».



«Суд відправив під варту без права на внесення застави працівника Київської прокуратури Андрія Молочного, який напередодні, ймовірно, вчинив смертельну ДТП», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні на вул. Великій Васильківській. За кермом був Андрій Молочний, головний спеціаліст відділу. Він втік з місця події, проте правоохоронці його затримали.



За словами генпрокурора, постраждала померла у лікарні. Андрію Молочному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини).



Результат обстеження — 1,77 проміле. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.





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