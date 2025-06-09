На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину

У Донецьку сталася аварія. Фото: телеграм-канали

На вихідних на захопленій частині Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Як відомо, водій, який скоїв наїзд, був у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Аварія сталася на Білосарайській косі.





Уточнюється, що п'яний водій автомобіля HAVAL на високій швидкості збив людину і зіткнувся з іншим автомобілем.



Крім того, у пабліках пишуть, що нібито п'яний чоловік є заступником керівника «МФЦ ДНР».



Раніше ми писали, що у Слов'янську на вулиці Вокзальній сталася ДТП — п'яний водій на автомобілі ВАЗ врізався у тролейбус.