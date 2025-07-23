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РФ ищет проукраинские чаты на оккупированных территориях

23 июля 2025, 11:33

РФ ищет проукраинские чаты на оккупированных территориях

Осторожность — это первый уровень безопасности чатов на ВОТ. Фото: ИИ Осторожность — это первый уровень безопасности чатов на ВОТ. Фото: ИИ

На временно оккупированных территориях российская полиция активизировала поиски локальных чатов и групп с проукраинскими взглядами. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

По данным активистов, оккупанты работают через фейковые аккаунты: подписываются на Telegram-каналы, заходят в локальные группы, участвуют в обсуждениях и собирают информацию о пользователях.

Цель — выявление тех, кто высказывается против оккупации или высмеивает оккупационные администрации.

Советы от движения сопротивления:

  • Не используйте настоящее имя и фото в Telegram.
  • Скрывайте номер телефона (Настройки → Конфиденциальность → Номер телефона → Никто).
  • Не принимайте подозрительных пользователей в локальные чаты.
  • Если есть сомнения — лучше выйти из чата.
  • Не доверяйте приватности даже закрытых групп.

«Осторожность — это первый уровень безопасности», — подчеркнули в сопротивлении.

Напомним, 15 июля активисты движения «Жовта Стрічка» провели масштабную информационную акцию на временно оккупированных территориях.

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