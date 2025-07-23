РФ ищет проукраинские чаты на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях российская полиция активизировала поиски локальных чатов и групп с проукраинскими взглядами. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».
По данным активистов, оккупанты работают через фейковые аккаунты: подписываются на Telegram-каналы, заходят в локальные группы, участвуют в обсуждениях и собирают информацию о пользователях.
Цель — выявление тех, кто высказывается против оккупации или высмеивает оккупационные администрации.
Советы от движения сопротивления:
«Осторожность — это первый уровень безопасности», — подчеркнули в сопротивлении.
Напомним, 15 июля активисты движения «Жовта Стрічка» провели масштабную информационную акцию на временно оккупированных территориях.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях