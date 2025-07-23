РФ ищет проукраинские чаты на оккупированных территориях

Осторожность — это первый уровень безопасности чатов на ВОТ. Фото: ИИ

На временно оккупированных территориях российская полиция активизировала поиски локальных чатов и групп с проукраинскими взглядами. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, оккупанты работают через фейковые аккаунты: подписываются на Telegram-каналы, заходят в локальные группы, участвуют в обсуждениях и собирают информацию о пользователях.



Цель — выявление тех, кто высказывается против оккупации или высмеивает оккупационные администрации.

Советы от движения сопротивления:

Не используйте настоящее имя и фото в Telegram.

Скрывайте номер телефона (Настройки → Конфиденциальность → Номер телефона → Никто).

Не принимайте подозрительных пользователей в локальные чаты.

Если есть сомнения — лучше выйти из чата.

Не доверяйте приватности даже закрытых групп.

«Осторожность — это первый уровень безопасности», — подчеркнули в сопротивлении.

Напомним, 15 июля активисты движения «Жовта Стрічка» провели масштабную информационную акцию на временно оккупированных территориях.