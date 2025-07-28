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Трамп відвів Москві 10—12 днів на мирне врегулювання

28 липня 2025, 16:46

Трамп відвів Москві 10—12 днів на мирне врегулювання

Трамп відвів Москві 10—12 днів на мирне врегулювання

Трамп посилив ультиматум Москві: часу на поступки залишилося менше двох тижнів. Президент США заявив про різке скорочення раніше встановленого терміну для Росії щодо врегулювання ситуації в Україні — з 50 до 10—12 днів.

Як повідомляє Vesti.az, ця заява прозвучала під час зустрічі у Білому домі. На момент публікації офіційний Кремль коментарів не надав.

«Я хотів виявити щедрість, але прогресу немає. Чекати далі сенсу не бачу. Новий термін — 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня», — підкреслив Трамп.

Як повідомляє видання, раніше глава Білого дому пригрозив запровадити 100-відсоткове мито на російську нафту для всіх країн-імпортерів, якщо Кремль не погодиться на перемир'я в Україні протягом 50 днів.

На думку експертів, реалізація цієї загрози може завдати особливо сильного удару по Індії, на частку якої припадає близько третини постачання російської нафти.

Нагадаємо, виступаючи перед пресою вдень 28 липня, президент США Дональд Трамп заявив , що має намір скоротити відведені 50 днів на досягнення миру в Україні.

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