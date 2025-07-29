У селищі Слов'янської громади встановлюють нову водонапірну вежу

У селищі Билбасівка Слов'янської громади Донецької області встановлюють нову вежу Рожновського замість старої аварійної. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Башта призначена для накопичення та зберігання води, а також для створення необхідного тиску у водопровідній мережі. Її обʼєм складає 25 кубометрів», — уточнив він.
За словами начальника адміністрації, нова вежа Рожновського забезпечить безперебійне водопостачання близько 1 тисячі мешканців селища.
Раніше ми писали, що у Дружківці Донецької області на початку червня через ремонт магістрального водопроводу призупинено подачу води. Працівники ДСНС змогли доставити до прифронтового міста 5000 літрів води.
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