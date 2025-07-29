В поселке Славянской громады устанавливают новую водонапорную башню

В Славянской общине устанавливают новую водонапорную башню. Фото: Вадим Лях

В поселке Былбасовка Славянской громады Донецкой области устанавливают новую башню Рожновского вместо старой аварийной. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«Башня предназначена для накопления и хранения воды, а также для создания необходимого давления в водопроводной сети. Ее объем составляет 25 кубометров», — уточнил он.





По словам начальника администрации, новая башня Рожновского обеспечит бесперебойное водоснабжение около 1 тысячи жителей поселка.



Ранее мы писали, что в Дружковке Донецкой области в начале июня из-за ремонта магистрального водопровода приостановлена подача воды. Работники ГСЧС смогли доставить в прифронтовой город 5000 литров воды.

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