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В поселке Славянской громады устанавливают новую водонапорную башню

29 июля 2025, 12:17

В поселке Славянской громады устанавливают новую водонапорную башню

В Славянской общине устанавливают новую водонапорную башню. Фото: Вадим Лях В Славянской общине устанавливают новую водонапорную башню. Фото: Вадим Лях

В поселке Былбасовка Славянской громады Донецкой области устанавливают новую башню Рожновского вместо старой аварийной. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

«Башня предназначена для накопления и хранения воды, а также для создания необходимого давления в водопроводной сети. Ее объем составляет 25 кубометров», — уточнил он.



По словам начальника администрации, новая башня Рожновского обеспечит бесперебойное водоснабжение около 1 тысячи жителей поселка.

Ранее мы писали, что в Дружковке Донецкой области в начале июня из-за ремонта магистрального водопровода приостановлена подача воды. Работники ГСЧС смогли доставить в прифронтовой город 5000 литров воды. 

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